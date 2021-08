Aktion Stadtradeln : Schweriner treten wieder in die Pedale

Auftakttour für die Aktion Stadtradeln startet am 31. August. Mehr als 80 Teams haben sich bisher angemeldet.

Schwerin | In Schwerin heißt es wieder: Stadtradeln. Zum achten Mal in Folge stellt sich die Landeshauptstadt dem bundesweiten Wettbewerb, bei dem drei Wochen lang Radkilometer für den Klimaschutz gesammelt werden. Die Auftakttour durch die Innenstadt startet am Dienstag, 31. August, um 16.30 Uhr vor dem Rathaus. Mehrere Radtouren sind geplant Bis zum 19. ...

