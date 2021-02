Schauspielerin Mareike Zwahr : Schwerinerin spielt Hauptrolle in neuer RTL-Serie

Am Sonntag steht die Premiere von „Even closer – hautnah“ an. Mit dabei ist die Schweriner Schauspielerin Mareike Zwahr.

Schwerin | Eigentlich fühlt sich die Schweriner Schauspielerin Mareike Zwahr auf der Theaterbühne am wohlsten. Für die Rolle der Lucie in der Serie „Even closer – hautnah“ stand die 28-Jährige nun aber zum ersten Mal in einer größeren Fernsehproduktion vor der Kam...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.