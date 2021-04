Schwerin : Schwerinerin erhält Impftermin beim ersten Versuch

Die Klagen über lange Wartezeiten bei der Impfhotline reißen nicht ab. Eine Rentnerin startete mit uns einen Versuch.

Schwerin | Sie möchte ihren Namen nicht in der Zeitung lesen. Wie sie zu ihrer Impfung, auf die sie lange warten musste, kam, möchte sie dann aber doch erzählen. Wie viele andere Menschen in Schwerin auch, versuchte auch die 80-Jährige Frau unzählige Male über die Impfhotline einen Termin zu bekommen. Stunden verbrachte sie dabei in der Warteschleife. Von der ei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.