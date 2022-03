Helios-Kliniken Schwerin : Schwerins 200. Baby heißt Karlotta Anni

Am 9. März erblickte das Mädchen das Licht der Welt. Sie hat nun bis zum 18. Geburtstag freien Eintritt im Schweriner Zoo.

Schwerin | Die kleine Karlotta Anni Dünow war die 200. Geburt in Schwerin in diesem Jahr. Karlotta wurde bereits am 9. März um 8.18 in den Helios Kliniken Schwerin geboren. Die Tochter von Steffi Dünow und Christoph Weber brachte bei der Geburt 3450 Gramm auf die Waage und war 51 Zentimeter groß. Lesen Sie auch: Schweriner Neujarhsbaby heißt Laura Die Gebu...

