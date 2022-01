Grillen auf dem Balkon : Sechs heiße Kartoffeln in Schwerin rufen Feuerwehr auf den Plan

Es sollte eine gemütliche warme Grill-Mahlzeit werden. Doch noch vor dem Servieren klopfte die Feuerwehr an der Tür.

Schwerin | Weil ein Mieter den Holzkohlegrill auf dem Balkon eines Plattenbaus anwarf, klingelte wenig später die Feuerwehr an seiner Tür. Zuvor entwickelte sich durch die Grillaktion in einem Wohnhaus in der Perleberger Straße so viel Rauch, dass eine Nachbarin von einem offenen Feuer ausging und den Notruf wählte. Der Löschzug der Schweriner Berufsfeuerwehr...

