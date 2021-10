Seniorenzentrum Haus Seeblick Schwerin : Kervita-Bagger planieren grüne Oase

Die Einrichtung will sich vergrößern. Dafür rollen schwere Fahrzeuge auf der einstigen Grünfläche - sehr zum Bedauern von einigen Bewohnern.

Schwerin | Rosa Zierkirschen, Apfelbäume und Fliederbüsche waren einmal. Die Bagger vor dem Seniorenzentrum Haus Seeblick in der Schweriner Weststadt haben sie rausgerissen. Genauso die Sitzbänke, die im Sommer ein kühles Plätzchen an der frischen Luft boten. Die einstige grüne Oase der Bewohner muss zwei Anbauten weichen. Der Hamburger Betreiber Kervita will...

