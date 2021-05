Schwerin : Sieben-Tage-Inzidenz bleibt unter 50

Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Landeshauptstadt bleibt deutlich unter der 50er-Marke.

Schwerin | In Schwerin wurden am Sonnabend neun neue Corona-Infektionen gemeldet. Diese betreffen Kontaktpersonen, die bereits in Quarantäne sind. Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Landeshauptstadt bleibt auf gleichem Niveau bei 30,3. Im Krankenhaus werden derzeit elf Personen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, behandelt. Es gibt keine weiteren Todesfä...

