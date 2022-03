Konzert im Neustädtischen Palais : Internationales Ensemble „Simply Quartet“ spielt in Schwerin

Der Schweriner Konzertverein hat das weltweit gefragte „Simply Quartet“ für ein Konzert im Neustädtischen Palais gewinnen können. Es beginnt am Sonntag um 17 Uhr. Karten sind noch erhältlich.

Schwerin | Einen aufgehenden Stern am Himmel der Klassik können Kammermusikbegeisterte am kommenden Sonntag, 20. März, um 17 Uhr im Goldenen Saal des Neustädtischen Palais in der Puschkinstraße 19 sehen und hören. Für ein Konzert der Spitzenklasse konnte der Schweriner Konzertverein das „Simply Quartet“ gewinnen. Dazu gehören die Musiker Danfeng Shen (Violine), ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.