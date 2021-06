Schwerin : So will ein Schweriner Rapper die Spotify-Charts erobern

Mohamad Khalidy alias Mo will in der Hip-Hop-Szene durchstarten. Dafür dreht er gerade in Schwerin Musikvideos.

Schwerin | Mit schwarzem Nike-Cap und lässigem Freizeitlook rappt Mo vor der Kulisse des Schweriner Schlosses. Es ist ein heißer Sommertag, die Sonne brennt und der Schweriner Mohamad Khalidy gibt nach fünf Stunden Dreh immer noch Vollgas. Seine Moves fängt Kameramann Felix Michalski ein. Normalerweise dreht er auf Festivals wie dem Airbeat One, heute produziert...

