Schwerin : So wütete Sturmtief Nadia in Schwerin

Von Sonnabendvormittag bis Sonntagmittag zählte die Leitstelle rund 50 witterungsbedingte Einsätze der Feuerwehr in der Landeshauptstadt. Überall blieb es bei Sachschäden, etwa durch umgeknickte Bäume.

Schwerin | Umgestürzte Bäume, heruntergefallene Dachteile, abgeknickte Verkehrsschilder: Sturmtief Nadia hat am Wochenende auch in Schwerin gewütet. Rund 50 witterungsbedingte Einsätze zählte die Leitstelle von Sonnabendvormittag bis Sonntagmittag in der Landeshauptstadt. Besonders nach Mitternacht seien die Kameraden der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Wehren gefordert gewesen, sagte Leitstellen-Leiter Alexander Gabler am Sonntag. Es habe jedoch nur Sachschäden gegeben. In der Ernst-Moritz-Arndt-Straße in der Weststadt stürzte ein Baum auf ein Auto. Zu umgekippten Bäumen und losen Ästen wurde die Feuerwehr unter anderem auch in die Von-der-Schulenburg-Straße auf dem Großen Dreesch, in die Medeweger Straße in Lankow, in den Buchenweg in Schelfwerder, in den Immensoll in Neumühle und in den Schleifmühlenweg in Ostorf gerufen. In der Leonhard-Frank-Straße in der Weststadt drohte ein Schild auf Autos zu stürzen. In der Bäckerstraße in der Paulsstadt landete Dachpappe auf einem Fahrzeug. In der Carl-Moltmann-Straße in der Weststadt rüttelte der Sturm an einer Balkonverkleidung. ...

