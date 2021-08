Kultur in Schwerin : Speicher-Vater Dieter Manthey verlässt die Bühne

Schweriner Gründer und langjähriger Leiter des soziokulturellen Zentrums der Stadt geht in Rente.

Schwerin | Es ist das letzte Mal, dass Dieter Manthey die Speicher-Bühne dienstlich betritt. Am Donnerstagabend, 19. August, direkt vor der Eröffnung des Schweriner Kabarettfestivals, wird er von Oberbürgermeister Rico Badenschier höchst offiziell in den Ruhestand verabschiedet. In Rente ist der Kulturmacher zwar schon seit zwei Jahren, hat aber in den vergangen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.