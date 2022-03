Corona-Protest : Zwei Demos in Schwerin sorgen für Sperrungen und Verzögerungen

Neben der Corona-Demo wurde ein weiterer Protestzug in der Landeshauptstadt angemeldet. Die Polizei kündigt Straßensperrungen an.

Schwerin | Am Sonnabend rechnet die Polizei mit Hunderten Teilnehmern an verschiedenen Versammlungen in Schwerin. Von 11 Uhr an startet die Corona-Demo ab dem Bertha-Klingberg-Platz. Die Route führt dabei über mehrere Straßen, die für die Zeit der Demonstration von der Polizei gesperrt werden. Dabei wird auch der Betrieb des öffentlichen Nahverkehrs für die Daue...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.