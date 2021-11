Nach Corona-Fall in Schweriner Arztpraxis : Staatsanwaltschaft stellt Ermittlungen im Fall Dr. Peter Bossow ein

Nach Massenquarantäne für Patienten: Ermittler finden beim Arzt keine „strafbewährten Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz“.

Schwerin | Die Schweriner Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen gegen Dr. Peter Bossow eingestellt. Dem Arzt war vorgeworfen worden, er habe in seiner Praxis in der Weststadt gegen Corona-Regeln verstoßen und so die Gesundheit von Patienten gefährdet. Es seien keine „strafbewährten Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz“ festgestellt worden, sagt der Sprech...

