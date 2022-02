Schwerin : Stadtarchivar schreibt Buch über jüdischen Friedhof

Dr. Bernd Kasten machte sich auf Spurensuche. Geschichte des Friedhofs in der Bornhövedstraße reicht mehr als 300 Jahre zurück.

Schwerin | Er führte ein Produktengeschäft, eine Art Altwarenhandel, in der damaligen Rostocker Straße, engagierte sich in der Kommunalpolitik, war eine angesehene Persönlichkeit in Schwerin. Als Adolf Grünfeldt im Juni 1910 im Alter von 66 Jahren starb, schrieb die Mecklenburgische Zeitung: „In seltener Pflichttreue und selbstloser Weise hat der Verstorbene die...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.