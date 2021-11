Rundgang „Tatort Schwerin“ : Mördern und Räubern in der Landeshauptstadt auf der Spur

Gästeführerin Doris Norek rollt am Sonnabend bei ihrem Rundgang „Tatort Schwerin“ spektakuläre Kriminalfälle auf.

Schwerin | Alle Spuren verliefen im Sande. Der Fall des toten Hausmädchens gab der Polizei ein Rätsel auf. Am 2. März 1948 wurde Margarete Kohl im vierten Stock einer Wohnung in der Schlossstraße 36 ermordet aufgefunden. Wer war der Täter? Welches Motiv hatte er? Am Sonnabend wird die Schweriner Gästeführerin Doris Norek den Fall noch einmal aufrollen. „Tatort S...

