Vermisstensuche in Schwerin : Stephanie Freitag ist seit Montag verschwunden

Die Polizei sucht nach einer 41 Jahre alten Frau, die seit dem 1. November vermisst wird.

Avatar_prignitzer von Franca Niendorf

02. November 2021, 13:38 Uhr

Schwerin | Seit dem 1. November um 19 Uhr wird Stephanie Freitag aus Schwerin vermisst. Laut Polizei hat die 41-Jährige ihr gewohntes Umfeld verlassen und ist derzeit unbekannten Aufenthalts.

Sie ist mit einer schwarzen Jacke, einer schwarzen Hose und dunklen Schuhen bekleidet. Ihre längeren Haare trägt sie offen. Sie ist 1,80 Meter groß und hat eine kräftige Statur.

Die Suchmaßnahmen der Polizei hatten bislang keinen Erfolg. Die Polizei bittet deshalb die Bevölkerung um Mithilfe. Wer Angaben zum Aufenthaltsort von Stephanie Freitag machen kann, wird gebeten, sich an die Polizei in Schwerin unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 und -1560 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.