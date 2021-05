Schweriner Friedhof der Opfer des Faschismus : Stilles Gedenken an die Opfer von Krieg und Naziregime

Auf dem Friedhof der Opfer des Faschismus legten am Sonnabend viele Schweriner Blumen und Kränze nieder.

Schwerin | Es war ein wahrhaft stilles Gedenken an die Opfer des Naziregimes und des Zweiten Weltkrieges: Ganz ohne Reden wurden am Sonnabend auf dem Friedhof der Opfer des Faschismus in Schwerin Blumen und Kränze niedergelegt. Dass es diesmal keine Reden gibt, ist der Pandemie geschuldet. Aber die Menschen, die heute kommen, wissen genau, warum sie hier sind....

