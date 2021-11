Schwerin hofft auf Logistik-Wettbewerb : Straßenbahnen sollen Pakete in die Innenstadt liefern

Als einzige ostdeutsche Stadt beteiligt sich die Landeshauptstadt an einem bundesweiten Wettbewerb für zukunftsfähigen Lieferservice. Lastenräder, Schienenfahrzeuge und eine App stehen im Mittelpunkt. Am Ende winken Millionen.

Schwerin | Straßenbahnen, die Pakete in kleinere Lager in die Innenstadt transportieren. Zulieferer, die statt Transporter die Päckchen mit Lastenrädern bis zur Haustür liefern. Und ein dichtes Netz an Paketstationen in der Stadt. Schwerin plant ein umfangreiches Logistikkonzept für die Zukunft. Damit will die Stadt den Verkehr der Branche nachhaltig gestalten. ...

