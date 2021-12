Einschränkungen in Schwerin : Straßensperrungen durch Baumpflegearbeiten

In der Lärchenallee, am Obotritenring und Am Grünen Tal kommt es in den kommenden Wochen zu Einschränkungen im Straßenverkehr.

Schwerin | Die Stadt Schwerin meldet folgende aktuelle Verkehrsmeldungen, die sich aus Baumpflegearbeiten in den nächsten Wochen ergeben: Ab Montag, 20. Dezember Baumpflegearbeiten in der Lärchenallee Am 20. und 21. Dezember 2021 finden im Auftrag der SDS in der Lärchenallee Baumpflegearbeiten statt. Die Straße ist von 8 bis 15 Uhr halbseitig gesperrt. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.