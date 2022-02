Schäden durch Nadia : Gefahrenquellen nach Sturmtief in Schwerin werden beseitigt

In der Stadt laufen die Aufräumarbeiten nach dem Sturmtief Nadia. Baum drohte, auf die Schienen zu fallen. Der Nahverkehr sperrte deshalb am Vormittag den entsprechenden Straßenbahn-Abschnitt.

Schwerin | Sturmtief Nadia hat in Schwerin so stark gewütet, dass noch Tage später beschädigte Bäume im gesamten Stadtgebiet zurückgeschnitten werden müssen. So drohte an der Straßenbahnstrecke zwischen den Haltestellen Stauffenbergstraße und Hegelstraße, ein Baum auf die Schienen zu fallen. Der Nahverkehr sperrte deshalb am Mittwochvormittag kurzerhand den Absc...

