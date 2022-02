Paulsstadt Schwerin : Täter rauben Supermarkt aus – Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen, die einen Diebstahl in einem Supermarkt am Mittwoch in Schwerin beobachtet haben.

Avatar_prignitzer von Alexander Block

25. Februar 2022, 09:19 Uhr

Schwerin | In Schwerin haben am Mittwochnachmittag zwei bislang unbekannter Täter einen Discounter in der Paulsstadt überfallen. Wie die Polizei mitteilt, sollen sie Sachen in Höhe eines vierstelligen Wertes gestohlen haben. Ob es sich dabei um Geld oder Waren handelt, teilt die Polizei nicht mit.

Täter konnten flüchten

Ein Angestellter des Supermarktes beobachtete die Täter während des Diebstahls und lief ihnen hinterher. Die Täter konnten aber flüchten. Der Angestellte blieb unverletzt.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben. Der Vorfall ereignete sich gegen 17.15 Uhr.

Hinweise nimmt die Polizei Schwerin unter den Telefonnummern 0385/5180 -2224 oder -1560 sowie über die Internetwache www.polizei.mvnet.de entgegen.