Schwerin : Taucher leblos aus See geborgen

Der Mann konnte nicht wiederbelebt werden.

von Winfried Wagner

29. Juli 2019, 07:38 Uhr

Polizei und Rettungskräfte haben am Montagmorgen einen Taucher tot aus einem See in Schwerin geborgen. Wie ein Polizeisprecher in Rostock erklärte, konnte der Mann von einem Notarzt nicht mehr wiederbelebt werden. Ein Bekannter, der mit dem Mann vorher zum Tauchen im Ziegelinnensee unterwegs gewesen sein soll, habe den Verunglückten gegen 1.30 Uhr als vermisst gemeldet.

Seit der Nacht sind wir im Einsatz auf dem Ziegelinnensee auf der Suche nach einem vermissten Taucher. Derzeit dauert die Suche an. #wirfuerschwerin — Feuerwehr Schwerin (@FeuerwehrSN) July 29, 2019

Den Notruf habe der Bekannte nach dem Tauchgang von einem Hotel in Seenähe abgesetzt. Was zu dem Unglück führte, werde noch untersucht. Die Identität der Männer stehe noch nicht fest.