Faktencheck Schwerin : Telekom-Vertreter an der Haustür – Sind sie echt oder fake?

Aktuell klingeln in der Innenstadt Vertreter der Telekom an Türen. Anwohner rufen die Polizei, weil sie Betrug wittern.

Schwerin | Es klingelt an der Tür und über die Sprechanlage meldet sich eine freundliche Stimme. Sie stellt sich als Telekom-Vertretung vor und möchte gern über den Telefonanschluss sprechen. Das passiert aktuell in der Schweriner Innenstadt immer häufiger. Dabei sind viele Schweriner offenbar verunsichert von dem Vorgehen der Vertreter. Manche zweifeln am Wa...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.