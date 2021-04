Corona-Lockdown in Schwerin : Testzentren deutlich weniger besucht

Testen und Shoppen – das ist aktuell nicht mehr möglich. Entsprechend geringer ist die Nachfrage. Positive Nachrichten gibt es dennoch.

Schwerin | Kurz zum Test und dann ins angeschlossene Schlosspark-Center zum Shoppen? Diese Möglichkeit gibt es so nicht mehr, denn die meisten Läden im Einkaufszentrum sind geschlossen. Und das merken auch die Testzentren in der Stadt. Der gemeinsame Anlaufpunkt von Schlosspark-Apotheke und der Apotheke am Marienplatz wird so deutlich weniger frequentiert. Na...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.