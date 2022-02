Corona-Pandemie : Testzentrum Wittenförden muss Öffnungszeiten einschränken

Das Testzentrum hat in dieser Woche nur am Montag und Mittwoch geöffnet.

Wittenförden | Das Testzentrum des „Alltagsservice und Pflegeberatung Christin Buro“, beim Nettopark in Wittenförden, schränkt seine Öffnungszeiten ein. Grund dafür ist ein positiver Corona-Fall bei der Betreiberin, die deshalb in Quarantäne ist. Das Testen übernimmt nun eine Kollegin. Corona-Tests können in dieser Woche nur am Montag, 22. Februar, und Mittwoch, ...

