Pampow : Corona-Schnelltestzentrum geht am Donnerstag in Betrieb

Freiwillige haben die Teststelle eingerichtet. Wer sich testen lassen will, braucht in Pampow keinen Termin.

Pampow | Am Donnerstag nimmt ein weiteres Corona-Schnelltestzentrum in der Region seinen Betrieb auf. Dann kann sich auch in Pampow jeder einem Abstrich im Gemeindehaus am Schmiedeweg unterziehen. Die Gemeinden Pampow und Holthusen haben mit Unterstützung von 21 Freiwilligen diesen Standort organisiert. Wer sich in Pampow testen lassen möchte, kann ab 18. M...

