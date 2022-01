Tournee abgesagt : The Best of Harlem Gospel kommen nicht nach Schwerin

Veranstalter zieht angesichts der Corona-Pandemie die Reißleine und sagt gesamte Tournee des Ensembles ab.

Schwerin | Die Tournee von Rev. Gregory M. Kelly & The Best of Harlem Gospel und damit auch das Konzert am 28. Januar in der Schelfkirche Schwerin muss pandemiebedingt abgesagt werden. Das teilte der Veranstalter RGV Event jetzt mit. Der Wunsch der Bevölkerung, Konzerte zu besuchen sei zwar vorhanden, jedoch werde dieser in den schwierigen Zeiten insbesondere...

