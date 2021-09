Aufführung der Waldorfschule Schwerin : „Die Nashörner“ erobern die Theaterbühne in der alten Druckerei

Die 12. Klasse der Waldorfschule Schwerin bringt das Stück von Eugène Ionesco in ihrer ganz eigenen Version auf die Bühne.

Schwerin | Mit einem Mal ist die Aufregung groß. Ist da gerade wirklich ein Nashorn durch die Innenstadt gerannt? Das darf ja wohl nicht sein. Und überhaupt, was war es eigentlich für ein Nashorn? Wo kam es her? Hatte es ein Horn oder zwei? Die Stadtbewohner diskutieren heftig. Es sind die finalen Proben auf der Theaterbühne in der alten Druckerei, Gutenbergstra...

