Kneipp-Kita in Lübesse : Ein neuer Chefkoch ist schon da, jetzt fehlt noch ein FSJler

Kneipp-Kita „Sonnenschein“ in Lübesse sucht dringend ab September einen Freiwilligendienstler. Ein neuer Mann für die Küche ist mit Thomas Utke hingegen bereits gefunden. Er übernimmt den Posten von Heike Jürgens

Lübesse | Das Küchenzepter ist übergeben. Die Kneipp-Kita „Sonnenschein“ in Lübesse hat einen neuen Chefkoch. Rührlöffel, Töpfe und Pfannen liegen ab jetzt in den Händen von Thomas Utke. Seit September vergangenen Jahres gehört er zum Team, zunächst als Vertretungskoch, seit Juni 2021 nun als neuer Chef in der Küche. Jetzt fehlt noch eine Freiwilligendienstler ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.