Friedrichsmoor : Ein neuer Hirsch für den Sagenpfad

Holzkünstler Timo Milke bringt das sagenhafte Tier wieder zurück in den Friedrichsmoorer Forst

Friedrichsmoor | Ohrenbetäubender Lärm. Sägespäne schwirren in der Luft. Holzkünstler Timo Milke ist in seinem Element. Ein dicker Eichenstamm steht auf dem Hof des Forstamtes Friedrichsmoor. Noch ist nicht viel zu erkennen. Ein paar Striche deuten das Ziel an. „Es wird ein Hirsch“, verrät Timo Milke. Ein Auftragswerk und ein Herzenswunsch von Revierförster Gerd Weibe...

