Sport- und Kongresshalle : Tina Turner Show in Schwerin wird verschoben

„Simply the Best – Die Tina Turner Story“ sollte am Mittwoch, 2. Februar, stattfinden.

Schwerin | Die Show „Simply The Best – Die Tina Turner Story“ ist eine Hommage an Rock-Ikone und Weltstar Tina Turner, die ein halbes Jahrhundert Rock-Geschichte geprägt hat. Das Event war für Mittwoch, den 2. Februar, in der Sport- und Kongresshalle Schwerin geplant, muss nun aber verschoben werden. Der neue Termin für die Show ist Montag, der 14. M...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.