Schwerin : Toilettenkonzept soll bis Ende des Jahres vorliegen

Wo werden noch neue Toiletten gebraucht? Welche Investitionen sind erforderlich? Schweriner Politik wartet seit zwei Jahren auf Vorschläge der Verwaltung für öffentliche WCs

Schwerin | Spätestens im Dezember soll nun die Stadtvertretung das Papier bekommen. Das Konzept der Verwaltung zu den öffentlichen Toiletten in Schwerin befinde sich in der „finalen Beratungsphase“, sagt Birgit Gorniak vom Fachdienst Stadtentwicklung und Wirtschaft. Es gäbe in der nächsten Zeit noch letzte interne Abstimmungen, bevor dann die Politik das Wort ha...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.