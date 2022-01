Radtourismus in Schwerin : Was erwartet die Gäste im neuen Fahrradhotel?

Im April werden die ersten Gäste im Schweriner „Zweirad-Hotel Lenné“ erwartet. Die SVZ durfte schon jetzt einen Blick in die Zimmer werfen.

Schwerin | Während nach einem langen Tag im Sattel das E-Bike in der Tiefgarage wieder auflädt, noch schnell einen Imbiss im Restaurant mit Blick auf den Faulen See zu sich nehmen und den Tag in der hauseigenen Sauna ausklingen lassen. So oder so ähnlich könnte zukünftig ein Aufenthalt im „Zweirad-Hotel Lenné“ aussehen. Anfang April will das Haus seine Türen für...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.