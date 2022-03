Angriff auf die Ukraine : Russische Mitmenschen in Schwerin wollen Ukrainern beistehen

Der Krieg in der Ukraine belastet die interkulturelle Arbeit in russisch-sprachigen Vereinen in Schwerin. Über Politisches wird kaum gesprochen, jedoch sind die Russen gegen Krieg.

Schwerin | Krieg, Tod und Zerstörung – die Bilder aus dem Krisengebiet in der Ukraine lassen auch die Schweriner mit russischen Wurzeln nicht los. „Das ist eine schwere Sache für alle“, sagt Elisabeth Karaseva. „Für Ukrainer, für Russen. Wir sind alle gegen Krieg.“ Sie selbst sei damals mit ihrer Familie vor den Kämpfen in Tschetschenien geflohen und habe erlebt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.