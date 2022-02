Shoppen in Schwerin : Umzug am Marienplatz: Depot eröffnet neue Filiale

Der Leerstand in der ehemaligen Buchhandlung wird beseitigt. Dort gibt es bald Deko und Wohnaccessoires. Wermutstropfen: Die Filiale in der Marienplatzgalerie wird geschlossen.

Schwerin | Die Ankündigungs-Plakate lassen die Augen von Einrichtungs- und Deko-Fans leuchten: Depot eröffnet in diesem Frühjahr eine Filiale am Marienplatz. Direkt neben H&M, direkt an der Haltestelle der Straßenbahnlinie 2. Seit vielen Jahren schon steht das Geschäft leer, in das Depot nun einziehen will. Der Buchhändler Hugendubel hatte dort zuletzt eine groß...

