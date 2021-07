Schwerin : Verdopplung der Parkgebühren sorgt für Kritik

Einzelhandel und Gastronomie: Kunden werden von der Fahrt in die Innenstadt abgeschreckt – Gebührenänderung tritt Sonntag in Kraft

Schwerin | Matthias Theiner findet deutliche Worte. „Durch die Erhöhung der Parkgebühren werden Kunden im Einzelhandel und in der Gastronomie abgeschreckt“, beklagt der Regionalvorsitzende des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga). Schon jetzt scheuten Auswärtige die schwierige Parkplatzsituation in der Schweriner Innenstadt gerade in den Abendstund...

