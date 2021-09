Schwerin : Verkaufsoffener Sonntag: Viele Altstadt-Händler lassen Läden zu

Am 10. Oktober sowie am 7. und 28. November können die Geschäfte in Schwerin öffnen. Darauf hat sich die AG Innenstadt geeinigt. Die Center sind dabei, doch andere Inhaber sehen für sich wenig Sinn in der Aktion.

Schwerin | Dass schon in zehn Tagen der erste verkaufsoffene Sonntag seit knapp zwei Jahren in Schwerin ansteht, das erfuhr Andrea Peske erst, als die SVZ nachfragte, ob sie mit ihrem Bekleidungsgeschäft „La Mode“ denn dabei ist. Niemand habe ihr das persönlich mitgeteilt, auch den Citymanager Stefan Purtz habe sie schon lange nicht mehr gesehen. In seinem E-Mai...

