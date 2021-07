Kunstverein Wismar : Keramiker aus Nordwestkreis organisieren Pöttermarkt in Wismar

Tassen, Schalen und auch reichlich Kunst aus Ton zeigen Diana Hanczyk und ihre Handwerkskollegen am Sonnabend und Sonntag beim Töpfermarkt vor Kirche Sankt Nikolai

Seehof/Wismar | Surrend dreht sich die Scheibe und mit sanften Bewegungen bekommt der Tassenrohling aus hellem Ton den letzten Schliff. In diesem Fall per Fingerdruck. Keramikerin Diana Hanczyk sitzt an ihrem Lieblingsplatz. Ein kleiner Moment der Entspannung. Denn seit Wochen, wenn nicht sogar Monaten, organisiert sie unter anderem mit Karin Auerbach aus Wismar den ...

