Wachsende Aggression und Frust : Viele Schweriner Familien sind wegen der Corona-Krise am Limit

Der Sozialdezernent berichtet über Frust und Aggression. Träger erwarten einen steigenden Hilfebedarf nach der Krise.

Schwerin | Am Montag nehmen die Kitas in der Stadt ihren Regelbetrieb wieder auf – ein Schritt zurück in die Normalität für zahlreiche Familien. In vielen Fällen aber wohl auch ein dringend notwendiger Schritt. Noch lasse sich der Druck, der mancherorts durch die ...

