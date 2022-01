Schwerin : Vollsperrung in der Straße Zum Bahnhof verlängert

Grund für die Verlängerung ist eine Kranstellung.

Schwerin | Die Vollsperrung in der Straße Zum Bahnhof in Schwerin wird aufgrund einer Kranstellung bis zum Donnerstag, 10. Februar, verlängert. Eine Umleitung ist ausgewiesen. Der Bus befährt weiterhin die Arsenalstraße in Richtung Wismarsche Straße. ...

