Tennisanlage in Lübstorf sorgt für Anschuldigungen : Landrätin Kerstin Weiss unter Piraten-Beschuss

Die Erweiterung der Tennisanlage in Lübstorf wird zur Munition im Wahlkampffeuer in Nordwestmecklenburg.

Lübstorf | Ein kleiner Tennisplatz. Eine E-Mail. Ein paar Fragezeichen. Und fertig ist der Skandal. Doch ist dem wirklich so? Dennis Klüver, Kreistagsabgeordneter der Piratenpartei, hat sich erneut an die Öffentlichkeit gewandt. Diesmal ist es eine interne E-Mail, die vom Chef der Staatskanzlei an die Landrätin Nordwestmecklenburgs ging. Inhalt ist eine Bitte vo...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.