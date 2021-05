Banzkow : Ist neue Fischtreppe der Tod für das alte Bauernhaus?

Stefan und Andreas Hollmann befürchten große Schäden an ihrem Elternhaus durch den Bau am Banzkower Mühlengraben.

Banzkow | In vollem Schwalle, wahrscheinlich deutlich lauter als in Goethes Zauberlehrling, rauscht das Wasser hinter dem Haus von Familie Hollmann durch das Wehr in Richtung Stör. Seit vielen Jahren. Hollmanns haben sich daran gewöhnt. Doch nun soll es demnächst lauter werden. Für das Wehr ist ein Neubau angedacht und auch eine Fischaufstiegsanlage ist am Mühl...

