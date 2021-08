Wahlen 2021 : Erste Wahlkabine öffnet in Schwerin

In der Wismarschen Straße 144 können ab morgen bereits die Kreuze gemacht werden. In der ehemaligen Stadtbibliothek ist ein Briefwahllokal eingerichtet.

Schwerin | Vier Kreuze entscheiden am 26. September darüber, von wem wir künftig im Landtag und im Bundestag regiert werden. Wer mit seiner Stimmabgabe nicht bis dahin warten will, kann ab Mittwoch, 1. September, in der früheren Stadtbibliothek in der Wismarschen Straße 144 seine Wahl treffen. Dort öffnet die erste Wahlkabine der Stadt. Mit dem Besuch nimmt man ...

