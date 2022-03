Feuerwehr macht Schule : Was tun, wenns brennt? – Schüler in Plate lernen Brandschutz

Freiwillige Feuerwehr und Kreisfeuerwehrverband geben Einblicke in die tägliche Arbeit und klären über Gefahren auf. Die Schüler konnten zudem die komplette Technik hautnah erleben.

Plate | Erst qualmt es und dann piept auch schon der Hausrauchmelder. Was dann zu tun ist, wissen die meisten Erwachsenen. Doch was ist mit dem Nachwuchs? Der Zweitklässler Nico hat aufgepasst. „Dann muss man sich auf den Boden legen und möglichst nah am Fußboden versuchen, zur Tür zu kommen und dann rausgehen. Und dann die Feuerwehr rufen“, erklärt der Zweit...

