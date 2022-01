Nach Überflutung in Schwerin : Wassermassen in Gadebuscher Straße wieder abgesickert

Eine 20 Meter große Pfütze hat am Montagmorgen für Behinderungen in Lankow gesorgt. Laut Polizei sei die Strecke aber wieder gut zu befahren.

Schwerin | Nichts geht mehr in der Gadebuscher Straße in Schwerin. So lauten die ersten Nachrichten am frühen Montagmorgen über das Radio. Aufgrund einer Überflutung sollte der Bereich Höhe Bremsweg nach Möglichkeit weiträumig umfahren werden. Doch auf Nachfrage bei der Polizei sei die etwa 20 Meter lange Pfütze durch langsames Fahren stetig passierbar gewesen. ...

