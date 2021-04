Wassersport in Schwerin : Umweltschützer wollen keine Bootstankstelle

Disput über das künftige Wassersportzentrum geht in die nächste Runde

Schwerin | Wellen plätschern ans Ufer des Ziegelaußenses, Haubentaucher führen ihre Balzspiele aus, ein Graureiher fliegt krächzend auf. Idylle pur an Schwerins zweitgrößtem See. Doch der Schein trügt. Die geplante Entwicklung eines Wassersportzentrums mit Bootstankstelle auf dem früheren Gelände des Straßenbauamtes an der Güstrower Straße wird nicht nur heiß di...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.