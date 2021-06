Wasserwandern in der Region : Kanutouren auf der Warnow derzeit nur eingeschränkt möglich

Im Warnow-Mildenitz-Durchbruchstal und auch bei Gädebehn ist aktuell kein Durchkommen für Paddler. Der Wasserstand ist an diesen Stellen zu niedrig.

Kladow, Weitendorf | In einem Kanu können Wasserwanderer die Natur und Ruhe um sich herum genießen. Besonders geeignet ist dafür in unserer Region die Warnow. Sie entspringt bei Grebbin in der Nähe von Parchim und mündet in die Ostsee bei Warnemünde. Auf rund 155 Kilometern schlängelt sich der Fluss östlich vorbei am Schweriner See bis nach Rostock. Vom ruhigen Gewässer b...

