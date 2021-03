Schwerin : Weiterhin Maskenpflicht auf dem Marienplatz

Stadt verlängert Corona-Schutzmaßnahme im Zentrum. Am Freitag wurden sieben Neuinfektionen gemeldet.

Schwerin | Die Maskenpflicht und das Alkoholverbot auf dem Marienplatz werden verlängert, das teilte am Freitag die Stadt mit. Aktuell gibt es in Schwerin 297 aktive Corona-Infektionen. Neun Erkrankte werden derzeit im Krankenhaus behandelt. Der Anteil der britischen Mutation an den neuen Fällen liegt inzwischen bei etwa 50 Prozent. Am Freitag wurden in Schwe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.