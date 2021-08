Ein Filmbesuch bei einer Dokumentation aus MV : „Wem gehört mein Dorf?“ feiert im Schweriner Capitol Premiere

Im Capitol in Schwerin feierte der MV-Dokumentarfilm „Wem gehört mein Dorf?“ Premiere. Ein Filmbesuch mit Rezension.

Schwerin | Göhren. Ein kleines Dorf auf Rügen. Mitten an der Ostsee. Und der optimale Ort für Tourismus, Wachstum und ein Gesundheitsresort, so sehen es zumindest der Investor aus dem Westen und die „Vier von der Stange“, wie vier der acht Gemeindevertreter im Dorf genannt werden. Auf der anderen Seite die Bürgerinitiative „Lebenswertes Göhren“, die all das verh...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.