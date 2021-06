Spende an Lübstorfer Schule : 5000 Euro für digitales Lernen

Der Automobilclub ACV unterstützt die Werner-Lindemann-Schule finanziell. Wagen für die Aufbewahrung und das Aufladen von Tablets werden angeschafft.

Lübstorf | Die Schüler der fünften Klassen werden wohl die ersten sein, die ihren Unterricht an der Werner-Lindemann-Schule in Lübstorf digital gestalten können. Die Tablets sind bereits da. Jetzt können auch noch zwei neue Transportwagen für die Geräte angeschafft werden. Tablets können in Wagen aufgeladen werden Der Automobilclub ACV überreichte am Diens...

